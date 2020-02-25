Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa gidişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi Uçağın hareket edişi ve kalkışı ANKARA -...

25.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa gidişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi

Uçağın hareket edişi ve kalkışı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. (4)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın"
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