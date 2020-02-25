Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa gidişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi Uçağın hareket edişi ve kalkışı ANKARA -...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salondan ayrılması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa gidişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağa binişi
Uçağın hareket edişi ve kalkışı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. (4)