Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin.

TRABZON (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin. Adil kardeşim ertesi akşam çıktı televizyonda buna güzel bir ders verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu

"Hep kendimizle yarıştık. Sadece muhalefetin kalitesini yükseltemedik"

"2023 Türkiye için temizlenme, arınma, yenilenme vesilesi olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal yalancılığını ispat ettin.

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Politika, Haber

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