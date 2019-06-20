Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi...
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Soruları Yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi bir rant dönüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben artık bu anketlere kesinlikle inanmıyorum, anketlerde artık çok ciddi bir rant dönüyor"

Kaynak: AA
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