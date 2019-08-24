Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri milletimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri milletimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı...

Rize Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış yapması ve kurdele kesimiRİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı.

24.08.2019 19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Rize Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış yapması ve kurdele kesimi

RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı akıbete uğramaya mahkumdur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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