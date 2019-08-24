Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri milletimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı...

24.08.2019 19:26

Rize Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış yapması ve kurdele kesimi

RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı akıbete uğramaya mahkumdur."

Kaynak: AA