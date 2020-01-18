18.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak değiliz. Amacımız kimseyi rencide etmek değil, halka hizmet eden herkese destek vermekle görevli olduğumuzu biliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA