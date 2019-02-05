Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik Denince Akla AK Parti Gelir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik Denince Akla AK Parti Gelir"

- Salondan ve partililerden görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Salondan ve partililerden görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

Kaynak: AA
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