Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik AK Parti'nin İşidir"

- AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

Salondan ve partililerden görüntüler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması SAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü AK Parti, belediyelerdeki hizmetleriyle rüştünü ispatlamış bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir."

Kaynak: AA