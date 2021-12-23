Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır.
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır. Aşmamız gereken ilk bent 2023'tür."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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