Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır. Aşmamız gereken ilk bent 2023'tür."

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AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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