Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika ve Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da NATO zirvesine katılacak, ardından da Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da NATO zirvesine katılacak, ardından da Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-14 Haziran tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO zirvesine katılacak. Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Biden ile görüşecek. Erdoğan Brüksel'deki zirvenin ardından 14-16 Haziran tarihleri arasında da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı