Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika ve Azerbaycan'a gidiyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika ve Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika ve Azerbaycan'a gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da NATO zirvesine katılacak, ardından da Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da NATO zirvesine katılacak, ardından da Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-14 Haziran tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO zirvesine katılacak. Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Biden ile görüşecek. Erdoğan Brüksel'deki zirvenin ardından 14-16 Haziran tarihleri arasında da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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