IHAAW002208-SIY/14-07-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nden dönüşte uçakta gazetecilere bedelli askerlik konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, "Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz" dedi. Erdoğan, F-35'lerin Türkiye'ye teslimi konusunda ise ABD Başkanı Trump'ın F-35 konusunda yaptırıma karşı olduğunu belirterek "F- 35'ler son taksitle birlikte toplam 900 milyon doları ödemiş olacağız. 800 milyon doları zaten ödemiştik. 100 milyon dolar daha ödenecek birkaç gün içinde" ifadesini kullandı. 14.07.2018 00: 22: 08 TSI

NNNN - ANKARA