Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'i kabul etti

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

23.09.2019 20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel'i kabul etti

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Belçika Başbakanı Michel ile görüştü.

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da hazır bulundu.

Kaynak: AA
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