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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, Erdoğan bu savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

(Mehmet Kalay/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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