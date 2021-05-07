Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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