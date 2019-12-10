Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Büyükelçisini kabul etti

10.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Viktor Rybak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Rybak'ın eşi, kızı ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

(Derya Yetim - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA