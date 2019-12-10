Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti.

10.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Büyükelçisini kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, 'un Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Viktor Rybak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Rybak'ın eşi, kızı ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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