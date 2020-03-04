Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentimiz bölgede ateşkesi sağlayabilmek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentimiz bölgede ateşkesi sağlayabilmek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeden beklentisinin, bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söyledi.

04.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beklentimiz bölgede ateşkesi sağlayabilmek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmeden beklentisinin, bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de katıldığı AK Parti grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in "Türkiye'nin mühimmat konusunda bir talebi olursa biz bu konuda destek veririz" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben Sayın Trump'a bu tür taleplerimizi ilettim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmeyle ilgili "Yarın ki ziyaretten beklentiniz nedir?" sorusuna ise "Bölgede süratli bir ateşkesi sağlayabilmek" cevabını verdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Kaynak: DHA

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