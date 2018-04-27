Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Destici, gündemdeki konuları değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek, "Fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaştık. Sadece seçimlerle ya da ittifakla ilgili değil ülkemizin diğer konularıyla ilgili de biz sorumlu siyasetçi olmanın gereği düşüncelerimizi kendisine aktardık. Kendilerinin bu konudaki düşüncelerini de dinledik. Bu anlamda kendilerine kabulleri ve nezaketleri için, samimi tavırları ve paylaşımları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde ittifaka yönelik Destici, "Ben daha önce de ifade ettim, BBP başından itibaren hem sistem değişikliğini destekledi, hem ittifak yasasını hem de cumhur ittifakını doğru bulduğunu, desteklediğini ifade etti. Biz bugün de aynı noktada duruyoruz, cumhur ittifakının yanındayız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, milletvekilliği seçimlerinde de tavrımız budur" ifadelerini kullandı.

İttifakın şeklinin nasıl olacağı konusuna ise Destici, "O konuyla ilgili her ikisi de BBP tarafından düşünceleri biz Cumhurbaşkanı ile paylaştım. Kendileri de bu konudaki düşüncelerini bizlere samimi şekilde ifade ettiler. BBP kendi kurullarıyla birlikte ittifakın içinde nasıl yer alacağı konusunda kararını çok kısa süre içinde verecektir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BBP'nin duruşu, tavrı ve ittifakın içinde nasıl yer alacağı noktasında da BBP'nin görüşlerine, düşüncelerine çok büyük bir önem ve değer verdiğini kaydeden Destici, "En kıymetli olanı bizim için budur. Bundan sonrası bizim vereceğimiz bir karar" dedi.

"AK Parti listesinden mi yoksa kendi ambleminizle mi girecekseniz?" sorusu üzerine Destici, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız her iki konuda da partimizin görüşlerine, düşüncelerine çok saygıdeğer bir noktada değer veriyor. Onun için kararı artık biz vereceğiz parti olarak. Daha zamanınız var, arkadaşlarımızla değerledireceğiz ve en kısa zamanda düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Bir ittifak içinde yer alıyorsanız bu sizin tek başınıza vereceğiniz bir karar değildir. Üç partinin kararı da önemlidir. Bizim dışımızdaki partilerin kararlarına da saygı duyacağmızı ifade ettim. Biz yine aynı duruşumuzdayız." - ANKARA