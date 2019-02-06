Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı Vakıf Üniversitelerimizin, Vakıf Mantığıyla Asla Uyuşmayacak Şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı Vakıf Üniversitelerimizin, Vakıf Mantığıyla Asla Uyuşmayacak Şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor."

Kaynak: AA
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