Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı Vakıf Üniversitelerimizin, Vakıf Mantığıyla Asla Uyuşmayacak Şekilde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor."
Kaynak: AA