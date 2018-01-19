Erdoğan'dan Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına: İdeolojik Yaklaşım İçerisinde Patinaj Yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak "Donör Fonu"na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Hala Türkiye'nin güven ve istikrar vermediğini söyleyecek kadar İdeolojik yaklaşım içerisinde patinaj yapıyorlar. Türkiye yatırımları ile de, üretimi ile de, şu anda dünyadaki müstesna ülkelerden bir tanesidir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"DÜNYANIN EN FAZLA İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKESİYİZ"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasıyla sağlam işbirliğimizi bugün yeni bir safhaya taşıyoruz. Fon, ikili kalkınma yardımlarımız bakımından da önemlidir. Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkelerinden biri de Türkiye'dir. Geçtiğimiz yıl insani yardımlarda Amerika'dan sonra 2., milli gelire oranla birinci sırada yer almamız sıradan bir olay değildir. Bu imza törenini sadece işbirliği fonunun tesisi için atılan bir adım olarak görmüyorum. Bugün burada ülkemizin ekonomi ve finansman olarak ulaştığı noktaya da şahitlik yapıyoruz. Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği eski Türkiye geçmişte kalmış acı bir hatıradır. 2018'in çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek bu yakaladığımız büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam ettireceğiz. Bize inanan, kararlı adım atmak isteyenlerle, inanıyorum ki ne onlar mahçup olacaklar ne biz.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPANLAR KAZANMAYA DEVAM EDECEK"

Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Hala Türkiye'nin güven ve istikrar vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde patinaj yapıyorlar. Türkiye yatırımları ile de, üretimi ile de, şu anda dünyadaki müstesna ülkelerden bir tanesidir.

Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye'ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye arasındaki güçlü işbirliğini taçlandıran bu anlaşmanın bu fondan faydalanacak ülleler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.