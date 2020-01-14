14.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazı gazilerimizin vazife malülü aylığıyla ilgili teknik sıkıntılar vardı, bu sıkıntıları çözecek yasal düzenleme en kısa sürede Meclise geliyor."

Kaynak: AA