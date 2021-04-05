Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı. (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir."
Erdoğan: "Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir."
Erdoğan: "Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir bühtandır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu