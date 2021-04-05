Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir."

Anadolu Ajansı / Aylin Dal - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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