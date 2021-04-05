Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin açıklaması) Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir.