Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur." Kaynak: AA