Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
15.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur."

Kaynak: AA

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