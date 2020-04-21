CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : BAYRAM SONRASI ÜLKEMİZİN NORMAL HAYATINA GEÇİŞİNİ HEDEFLİYORUZ (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan, AK Parti MYK toplantısına katıldı. Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle AK Parti MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 'nin dünya genelinde olduğu gibi Koronavirüs salgını ile yoğun mücadele içerisinde olduğunun altını çizerek, "Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor" dedi.

"SALGINI YATAY SEYRE GEÇİRMEYE BAŞLADIĞIMIZI GÖRÜYORUZ"Türkiye'nin salgından etkilenen diğer ülkelerden farkının hem güçlü bir sağlık altyapısına sahip olması hem de gereken tedbirleri vakitlice almış olması olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz" diye konuştu. Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Salgınla mücadele etmek kadar, salgın sonrası dünyada, bölgemizde ve ülkemizde ortaya çıkacak yeni durumlara hazırlıklı olmak da önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

"FİKRİ VE FİZİKİ HAZIRLIKLARIMIZI YAPMALIYIZ"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda bakanlara, bu konudaki tüm ikazları yaparak, talimatları verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa, küresel düzeydeki bir yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alma fırsatı elde etmiştir. Bu imkanı değerlendirebilmenin yolu, şimdiden fikri ve fiziki hazırlıklarımızı yapmaktan geçiyor. AK Parti olarak bizim de hem kendi siyasi gündemimiz hem milletimizin beklentileri doğrultusunda sıkı bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Her bir başkanlığımız, kendi sorumluluk alanında, salgın sonrası dünya ve Türkiye analizi yaparak, artılarımızı ve eksiklerimizi tespit etmelidir. Ülkemizin son 18 yılındaki her büyük adım gibi, yeni dönemin inşasının lokomotifliğini de inşallah yine AK Parti yürütecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA