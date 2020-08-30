Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak." Kaynak: AA