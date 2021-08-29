Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kursiyerlere hediye vermesi Aile fotoğrafı çekimi TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kursiyerlere hediye vermesi
Aile fotoğrafı çekimi TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı.(1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu