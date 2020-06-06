Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt Demirözü Sulaması açılış törenine katıldı Bayburt Demirözü Sulaması Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in konuşması Açılışın yapılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...

Bayburt Demirözü Sulaması Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katılması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in konuşması

Açılışın yapılması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. (7)

Kaynak: AA