Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor."

Kaynak: AA