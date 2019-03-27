Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Sezai'nin Küstahlıklarını Sineye Çeken, Bölücülere Boyun Büken Birisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Sezai'nin Küstahlıklarını Sineye Çeken, Bölücülere Boyun Büken Birisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor."

Kaynak: AA
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