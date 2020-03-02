Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal şehadet nedir bilmeyin, bunun cahili olan bir kişi"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal şehadet nedir bilmeyin, bunun cahili olan bir kişi"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salon dışındaki katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi Salondan görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve...

02.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

ve AK Parti Genel Başkanı 'ın konuşması

Salon dışındaki katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesi

Salondan görüntüler

İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal şehadet nedir bilmeyin, bunun cahili olan bir kişi"
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