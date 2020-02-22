Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor.

22.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor."

Kaynak: AA
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