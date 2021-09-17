Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı?' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı?"

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. (4)

"Milletimize tek vaadleri eski Türkiye'yi yeniden hortlamak olanların tersine biz 2053 vizyonu, 2071 vizyonu demeye devam ediyoruz. Bay Kemal rahatsız oluyor. Varsın olsun"

"Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı? Elhamdülillah 19 yıldır biz eserlerimizle övünüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı?' - Haberler
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