Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı?"

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. (4)

"Milletimize tek vaadleri eski Türkiye'yi yeniden hortlamak olanların tersine biz 2053 vizyonu, 2071 vizyonu demeye devam ediyoruz. Bay Kemal rahatsız oluyor. Varsın olsun"

"Bay Kemal'e şunu söylemek lazım. Bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı? Elhamdülillah 19 yıldır biz eserlerimizle övünüyoruz"