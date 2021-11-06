Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde 36 fabrikanın açılışını bugün yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde 36 fabrikanın açılışını bugün yapıyoruz.
BATMAN (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde 36 fabrikanın açılışını bugün yapıyoruz. 500 milyon liralık yatırımla yapılan fabrikalarla işsizliğin belini kırıyoruz. Raman Dağı tarafında 6 bin dekarlık alanda yeni bir Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımına başladık. Batman'ın hızlı yükselişini takdir ediyor, gereken desteği veriyoruz. 20 yıl önce Batman'a geldiğimde nasıl bir Batman var, bugün nasıl bir Batman var. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen bu projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz." - BATMAN
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