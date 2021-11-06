BATMAN (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli karanlık kampanyalar yürütüldü. Bu engellerin hepsini aşarak bugün Batman'ı bu hizmete kavuşturduk." - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet