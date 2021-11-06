Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli karanlık kampanyalar yürütüldü. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli karanlık kampanyalar yürütüldü.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli karanlık kampanyalar yürütüldü.

BATMAN (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli karanlık kampanyalar yürütüldü. Bu engellerin hepsini aşarak bugün Batman'ı bu hizmete kavuşturduk." - BATMAN

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