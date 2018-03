Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batı'nın Terör Karşısında Vurdumduymazlığını Tüm Dünya İzliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda "Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak üzere yaklaşık 120 civarında şehidimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mali'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mali için büyük önem taşıyan barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldık. Mali terörden çok çok çile çekti. Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz. Onun için iyi biliyoruz. Bu noktada her türlü desteği vermeye hazırız. Terörle mücadelesinde Malili kardeşlerimizin yanındayız. Geçtiğimiz hafta Brüksel'de yapılan toplantıda G5 ortak gücüne 5 milyon dolar yatırım yapacağımızı taaddüt ettik. Zira terörün dini, dili, etnik kökeni yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri belli bir dini, belli etnik kökenle özdeş haline getiriyorsa teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir. Batı'nın terör karşısında vurdumduymazlığını bütün dünya izliyor. Şu an ne yaptıkları önemli."dedi.

"Yaklaşık 2 bin 348 teröristi etkisiz hale getirdik"

Erdoğan, "Şuan Suriye'de bizim terör örgütleriyle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Mehmetçiğimiz ve ÖSO olmak üzere yaklaşık 120 civarında şehidimiz var. Yaklaşık 2 bin 348 teröristi etkisiz hale getirdik. Tüm teröristleri bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdürmeyi devam edeceğiz. Şehitlerimiz şüphesiz ki oluyor ve canımız yanıyor. Biliyoruz şehadet makamların üst makamıdır. Her kim eli kanlı çetelerin ekmeğine yağ sürüyor derken onları onlarla birlikte değerlendiriyoruz demektir."diye konuştu.

"DEAŞ, El Kaide, Boko Haram gibi örgütlerin öncelikle hedefi her zaman Müslümanlar olmuştur"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"DEAŞ, El Kaide, Boko Haram gibi örgütlerin öncelikle hedefi her zaman Müslümanlar olmuştur. Bu hususta Batılı ülkelerin özellikle daha hassasiyet göstermesini istiyoruz. Terörizmin kanlı ve çirkin yüzünü Burkina Faso'da bir kez daha gördük. Başkentte gerçekleşen terör saldırını kınıyoruz. Sadece ülkemizi hedef alan örgütleri değil tüm terör yapılarına karşıyız. Terörizme karşı samimi mücadele verilecekse tüm ülkelerin aynı tutumu benimsemeleri gerekmektedir. "

"ABD firmaları adına gelip kendilerine çalışan bunlar şeytani bir zihniyetin temsilcileridir"

Erdoğan, FETÖ terör örgütünün çirkin yüzünü tekrar hatırlatarak "Bazı ticari işletmelerinin arkasındaki sinsiliği de anlattım. ABD firmaları adına gelip kendilerine çalışan bunlar şeytani bir zihniyetin temsilcileridir. Bütün isimleriyle kendilerine verdik." şeklinde konuştu.

Türkiye-Mali ticari ilişkilerine değinen Erdoğan, "2015 yılındaki 32. milyon dolar hacmindeki ticari ilişkimiz 80 milyon doları aştı. İlk etapta bunu 100 milyon dolara akabinde 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz."ifadelerini kullandı. - BAMAKO