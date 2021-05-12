Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Macron olmak üzere Fransız makamlarını aklıselimle hareket etmeye davet ediyoruz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Macron olmak üzere Fransız makamlarını aklıselimle hareket etmeye davet ediyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışmada dereceye girenlere ödüllerini vermesi Hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması...

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışmada dereceye girenlere ödüllerini vermesi

Hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı. (3)

Erdoğan: "Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta Macron olmak üzere Fransız makamlarını aklıselimle hareket etmeye davet ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta Macron olmak üzere Fransız makamlarını aklıselimle hareket etmeye davet ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta Macron olmak üzere Fransız makamlarını aklıselimle hareket etmeye davet ediyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta Macron olmak üzere Fransız makamlarını aklıselimle hareket etmeye davet ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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