Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Macron olmak üzere Fransız makamlarını aklıselimle hareket etmeye davet ediyoruz"

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışmada dereceye girenlere ödüllerini vermesi Hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması...

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışmada dereceye girenlere ödüllerini vermesi

Hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı. (3)

Erdoğan: "Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı