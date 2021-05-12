Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Macron olmak üzere Fransız makamlarını aklıselimle hareket etmeye davet ediyoruz"
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışmada dereceye girenlere ödüllerini vermesi Hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması...
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarışmada dereceye girenlere ödüllerini vermesi
Hatıra fotoğrafı çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması ödül törenine katılarak konuşma yaptı. (3)
Erdoğan: "Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür."
Kaynak: Anadolu Ajansı