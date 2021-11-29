Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın, yatırımlarınızı büyütün ve istihdam oluşsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın, yatırımlarınızı büyütün ve istihdam oluşsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(BAE ile ilişkiler) 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BAE ile ilişkiler) 10 milyar dolarlık yatırım planı sundular.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine...

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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