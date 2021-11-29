Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın, yatırımlarınızı büyütün ve istihdam oluşsun"

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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