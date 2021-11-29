Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın, yatırımlarınızı büyütün ve istihdam oluşsun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın, yatırımlarınızı büyütün ve istihdam oluşsun"
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet