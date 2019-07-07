Cumhurbaşkanı Erdoğan "başpehlivan unvanı" alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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