Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.