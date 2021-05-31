Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i Kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Şampiyonu Anadolu Efes'i Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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