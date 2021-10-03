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Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı görüntülerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bazı bakan ve danışmanları ile birlikte yaptığı basket maçından görüntüler paylaşarak, sağlık için spor çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bazı bakan ve danışmanları ile birlikte yaptığı basket maçından görüntüler paylaşarak, sağlık için spor çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından spor yapmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu. "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" ifadelerini kullanan Erdoğan, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı Basketbol maçından görüntüleri de paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yer aldığı görüldü. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı görüntülerini paylaştı

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı görüntülerini paylaştı - Haberler
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