Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanlık Sistemiyle Beraber Artık Türkiye Çıta Yükseltti"
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanlık sistemiyle beraber artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle beraber yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız."