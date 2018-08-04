Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanlık Sistemiyle Beraber Artık Türkiye Çıta Yükseltti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanlık Sistemiyle Beraber Artık Türkiye Çıta Yükseltti"

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkanlık sistemiyle beraber artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle beraber yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız."

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