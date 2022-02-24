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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki zirvede bölge ve dünya güvenliğini tehdit eden saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar...

AA, Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki zirvede bölge ve dünya güvenliğini tehdit eden saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki zirvede bölge ve dünya güvenliğini tehdit eden saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdindeki girişimler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki zirvede bölge ve dünya güvenliğini tehdit eden saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdindeki girişimler değerlendirildi

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Güncel, Haberler

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