Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Myk Sonrası Açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti MYK sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin varoluş-yokoluş mücadelesi verdiği Sakarya Zaferi’nin 96. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir siyasi partinin bugün geldiği noktaya baktığımızda durum içler acısı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti MYK sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin varoluş-yokoluş mücadelesi verdiği Sakarya Zaferi'nin 96. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partinin bugün geldiği noktaya baktığımızda durum içler acısı. Bu CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP olamaz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası açıklamada bulundu. MYK'nın gündemine ilişkin konuşan Ünal, "FETÖ davalarının son derece sağlıklı bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, "Hem yargılama hem savunma hakkına duyulan saygı, sanıkların bütün süreçlerde hukuklarının korunması hususu Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından dikkatle takip edilmektedir. Burada asıl maksat, bunlar üzerinden daha sonraki itirazlara genel bir altlık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Ana Muhalefet Partisi'nin hem FETÖ davaları hem PKK/PYD terör örgütüyle mücadele hem de DEAŞ ile yürüttüğümüz mücadeleye ilişkin açıklamaları oluyor. Kamuoyu araştırmasında sonuçlarını paylaşmak istiyorum. Yapılan son kamuoyu araştırmasında; FETÖ ile mücadelenin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz? sorusuna verilen cevap 'başarılı', 'çok başarılı', 'ne başarılı', 'ne başarısız' diyenlerin oranının yüzde 72 olduğunu, PKK/PYD ile yürütülen mücadelede bu oranın yüzde 74 olduğunu, DEAŞ ile yürütülen mücadelede de bu oranın yüzde 70 olduğunu belirtmek isterim. Özellikle Ana Muhalefet Partisi'nin oluşturmak istediği yargılama süreçlerine dair itibarsızlaştırma, terörle mücadeleye dönük itibarsızlaştırma, kamuoyunun meseleyi değerlendirmesi açısından bakıldığında son derece yüksek ve başarılı bulunduğunu paylaşmak isterim" diye konuştu.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Silahlı İnsansız Hava Araçlarına yönelik yaptığı açıklama ve sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gösterilen tutuma değinen Ünal, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:
"Maalesef Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, PKK terör örgütünün sivil katliamlarına itiraz etmezken, devletin terörle mücadelesini sivillerin öldürülmesi iftirası üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin varoluş yokoluş mücadelesi verdiği Sakarya Zaferi'nin 96. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partinin bugün geldiği noktaya baktığımızda durum içler acısı. CHP'yi sıfatlandırırken özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ifadesini kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bu CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP olamaz."
MYK'da, kongre süreçlerine ilişkin de değerlendirmede bulunduklarını belirten Ünal, "Kongre sürecimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından saha çalışmaları ve İlçe Başkanlığı mülakatları devam ediyor. İl Başkanlığı görevlendirmeleri Sayın Genel Başkanımızın mülakatları neticesinde görevlendirmeler devam ediyor. 12 Eylül'de Uşak, Aksaray, Şırnak, Kırşehir, Bayburt İl Başkanlarımız belirlendi ve kamuoyu ile paylaşıldı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı için Amerika'ya yapacağı ziyaret öncesinde bazı gazetelerde yer alan köşe yazılarına ilişkin Ünal, "17-25 Aralık yargı darbe girişiminin bugün küresel ölçekteki karşılığını yaşıyoruz.17-25 Aralık'ta yargı üzerinden Türkiye ölçeğinde yapılmak istenenin bugün yine ABD yargısı üzerinden küresel ölçekte yapılmak istendiğini görüyoruz. Bazı köşe yazarlarının adeta tehdit eder gibi bu Amerika'da devam eden davalar üzerinden Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretine dönük bazı imalarda bulunması kabul edilebilir bir durum değildir" açıklamasını yaptı.
Bir basın mensubu tarafından, "1 Ekim'de TBMM'nin açılması ile birlikte 22 Kasım'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın görevi sona eriyor. Bu konuda AK Parti nasıl bir yol izleyecek. TBMM Başkanı Kahraman göreve devam edecek mi? Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da TBMM Başkan adayı olabileceğine yönelik bazı bilgiler yansıdı. Bununla ilgili MYK'da bir değerlendirme yapıldı mı?" sorusuna Ünal şu cevabı verdi:
"Bunlar bizim şu anda gündemimizde olan konular değil. Günü geldiğinde hem AK Parti grup hem Komisyon Başkanlıkları hem de Meclis Başkanlığı seçimleri ile ilgili AK Parti'nin kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacak ve kamuoyu ile paylaşacaktır. Şu anda herhangi bir şekilde böyle bir gündemimiz söz konusu değil."
İç tüzük değişikliğine yönelik sorulan bir soruyu ise Ünal, "Bu daha önce yapılmış bir çalışma. İç tüzük adaptasyonu için 26 maddelik bir hazırlık olduğunu biliyoruz. Daha önce de 4 siyasi partinin katılımıyla 160 maddelik iç tüzük çalışması olmuştu. Şimdi Meclis Başkanlığımız bütün bu çalışmaları partilerin tasvibine sunacak. Bu konuda söz sahibi olan gruplar kendi tekliflerini TBMM Başkanlığına sunacaklar ve bunun sonucunda diğer gruplarında mutabakatı alınarak yeni bir iç tüzük çalışması gerçekleşecek" cevabını verdi. - ANKARA