Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı, saat 15.25'te başladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı, saat 15.25'te başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.25'te başlayan toplantının ana gündem konusunu, artan korona virüs vakaları nedeniyle alınacak yeni tedbirler oluşturacak. Dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tedbirlerin Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

Son kabine toplantısı 29 Mart Pazartesi günü yapılırken, toplantının ardından artan vakalar nedeniyle yeni önlemler alınmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:26:52. #1.14#
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