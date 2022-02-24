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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul...

AA, Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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