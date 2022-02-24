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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi başladı

AA, Mümin Altaş - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alınıyor.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirvede yer almıyor.

AA / Mümin Altaş - Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Politika, Haberler

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