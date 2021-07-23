Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Rize'de koordinasyon toplantısı yapıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Rize'de koordinasyon toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Rize'de koordinasyon toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Rize Güneysu'daki incelemelerimizin ardından koordinasyon toplantısına katıldık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Rize Güneysu'daki incelemelerimizin ardından koordinasyon toplantısına katıldık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize Güneysu'daki incelemelerimizin ardından, AFAD Rize İl Müdürlüğü'nde, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldık. Bütün kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın yanındadır. Alınan kararlar işbirliği içerisinde hızla hayata geçirilecek" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Rize'de koordinasyon toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Rize'de koordinasyon toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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