Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

27.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı başkanlığında, 'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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