"Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir"
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"Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir"

'Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen müsilaj toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen müsilaj toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir. Mevcut arıtma tesislerinin ileri arıtım teknolojileri ile entegrasyonu sağlanmalıdır. Konu ile ilgili bir İzleme Komitesi kurulmalıdır" ifadeleri yer aldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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