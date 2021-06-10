"Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen müsilaj toplantısının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Marmara Denizi'nin tüm çevresinin belli bir plan dahilinde 'koruma bölgesi' olarak ilan edilmelidir.