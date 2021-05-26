Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkan Biden'in 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden'la NATO zirvesinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkan Biden'in 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden'la NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başkan Biden'in 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden'la NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı