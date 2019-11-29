Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil bizatihi bilginin membaı haline gelen üniversitelere sahip olmanın hayaliyle yaşıyoruz.

29.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başka yerlerde üretilen bilginin ezbercisi, kopyacısı, tekrarcısı değil bizatihi bilginin membaı haline gelen üniversitelere sahip olmanın hayaliyle yaşıyoruz."

Kaynak: AA
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